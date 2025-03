It.insideover.com - Trattative Usa-Hamas sugli ostaggi, l’inviato di Trump: “Non siamo un agente di Israele”

Leggi su It.insideover.com

gli Usa, non undi”: Adam Boehler, inviato speciale del presidente Usa Donaldper gli affari degliconferma ledirette conin un dialogo con i media dello Stato Ebraico e lancia chiari e netti messaggi. LeUsa-Confermate ledirette con il gruppo islamista che governa la Striscia di Gaza, confermati i confronti a Doha per ottenere tanto la liberazione di 5con cittadinanza statunitense rapiti il 7 ottobre 2023 daine da allora in avanti prigionieri, confermate le scelte americane di non totale appiattimento sulla linea di Tel Aviv.Parlando a Kan News, Boehler ha sottolineato che, ritenuta dagli Usa un gruppo terroristico sin dal lontano 1997, ha proposto a Washington un suo piano per una pace duratura con: “Hanno suggerito di scambiare tutti i prigionieri”, ha detto il 51enne finanziere scelto daper l’incarico delegato di negoziatore, aggiungendo che i leader islamisti hanno prospettato “una tregua di cinque o dieci anni in cuiavrebbe deposto tutte le armi”.