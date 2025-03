Romatoday.it - Trastevere, le parole di mister Bernardini: "Siamo stati puniti alla prima occasione"

Leggi su Romatoday.it

LediMarco, al termine della sconfitta delsul campo del Savoia nella 27esima giornata del girone G di Serie D: «La squadra ha affrontato la gara con l'approccio giusto, su un campo difficile sia per le dimensioni ridotte che per l'ambiente caldo. Non è un.