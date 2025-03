Romadailynews.it - Trasporto aereo: Santanche’, orgoglio per riconoscimento AdR, traguardo per tutta Italia

Il ministro del Turismo, Daniela, esprime enormeper il prestigiosoottenuto dall’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ di Roma Fiumicino, che ha ottenuto il titolo di miglior scalo d’Europa per l’ottavo anno consecutivo. Questo importante risultato si affianca al successo dell’aeroporto ‘Giovan Battista Pastine’ di Ciampino, votato nuovamente come miglior aeroporto nella categoria da 2 a 5 milioni di passeggeri.Il punteggio straordinario di 4,61 assegnato a Fiumicino, insieme alla vittoria in tutte le categorie di premi, dimostra l’impegno costante degli operatori del settore nel garantire servizi eccellenti ai passeggeri. Questonon solo rappresenta un grande successo per Aeroporti di Roma, ma anche per l’nel suo complesso, confermandola come una destinazione di riferimento a livello internazionale.