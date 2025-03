Ilrestodelcarlino.it - Tram linea verde, i nuovi cantieri a Bologna

, 10 marzo 2025 – Nuova settimana,, mentre avanza ladel. Il Comune ha aggiornato la mappa di come cambia la viabilità in alcune vie interessate interessate dai lavori, che si aggiungono a quelli nel primo tratto di via di Corticella, nella bretella di congiunzione fra via Bentini e Shakespeare e in zona Caserme Rosse. Via Byron e via Sant’Anna Da martedì 11 marzo il cantiere avanza fino all’incrocio con via Goethe: previsti il restringimento della carreggiata e la corsia a senso unico da via Shakespeare a via Bentini. Chi arriva da via Byron avrà l’obbligo di svoltare a sinistra all’incrocio con Sant’Anna. Per chi si sposta in bus, subiranno modifiche le linee 27, 411 e N1. Via Bentini Da mercoledì 12 marzo, il cantiere tocca il primo tratto di via Bentini, tra le vie Lipparini e Colombarola.