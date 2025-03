Ilrestodelcarlino.it - Tragedia in piazza della Repubblica: la commemorazione

Come ogni anno è stato ricordato il dramma vissuto esattamente dodici anni fa ina Guastalla, dove la mattina del 9 marzo 2013 – era un sabato di mercato – si verificò il tremendo scoppio in cui rimasero uccise le tre donne che lavoravano sul furgone rosticceria, in preda alle fiamme divampate dopo l’esplosione delle bombole di gas che alimentavano quella struttura. Non ci fu nulla da fare per Teresa Montagna, la sorella Bianca Maria e la figlia Rossana Mango. Almeno un’altra dozzina di persone restò ferita, alcuni con gravi ustioni su gran parte del corpo. Unaricordata ieri con la deposizione di fiori davanti alla lapide che ricorda quel dramma, proprio nel punto in cui si verificò l’esplosione. Il vicesindaco Chiara Lanzoni ha voluto ricordare le vittime di quel dramma, insieme alle altre vittime del lavoro.