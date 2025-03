Dayitalianews.com - Tragedia a Brescia, 13enne muore per la puntura di una zecca: aperta un’inchiesta

Leggi su Dayitalianews.com

Unche era stato punto da unanell’agosto del 2023 è deceduto ieri (9 marzo) all’ospedale Gaslini di Genova. La Procura ha aperto.La procura di Genova ha apertoper omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, sulla morte di undella provincia di. Il ragazzo è deceduto ieri, domenica 9 marzo, all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stato trasferito tre giorni fa in condizioni critiche.Secondo le prime informazioni raccolte dalla pm, l’adolescente era stato ricoverato in precedenza in quattro ospedali lombardi. I genitori hanno raccontato che il figlio, fino all’anno scorso in buona salute, sarebbe stato morso da unanell’agosto 2023.Disposta l’autopsiaÈ stata la stessa direzione sanitaria del Gaslini a segnalare il caso alla Procura.