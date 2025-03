Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-03-2025 ore 20:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeveri trovati dalla redazione ilsulla principale rete viaria della capitale qualche problema sulla tangenziale dove per un incidente Ci sono code tra viale di Tor di Quinto via Salaria direzione di San Giovanni 3 lentamente Code in carreggiata opposta per curiosi incidente anche sul tratto Urbano della A24-teramo coda all'altezza di Tor Cervara in direzione del raccordo anulare e all'Olimpico il posticipo serale tra Lazio e Udinese consueto i provvedimenti relativi alla sicurezza della viabilità nell'area del Foro Italico dopo la gara inevitabili ripercussioni al Flaminio al della Vittoria e soprattutto sul lungotevere sulla tangenziale anche questa notte la Pontina sarà interessata da lavori a partire dalle 21 è prevista la chiusura tra Castelno il bivio di Pratica di Mare in direzione dell'EUR sempre dalle 21 prevista la chiusura anche in direzione di Latina il tratto interessato in questo caso è quello tra Tor de' Cenci e Castelno il termine dei lavori la riapertura è prevista per le 16 domani mattina ma per i dettagli di di altre notizie potete consultare il sito