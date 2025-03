Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-03-2025 ore 19:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuonasera dalla redazione Bentrovati Cominciamo con il raccordo anulare ci sono disagi lungo la carreggiata interna a causa di un veicolo in panne sono segnalati quindi rallentamenti Concordia video con laFiumicino e l'Aurelia sul restante percorso del raccordo abbiamointenso ma senza impedimenti di rilievo molto intensoinvece nell'area del Foro Italico all'Olimpico tra circa in programma al posticipo serale tra Lazio e Udinese inevitabili quindi le ripercussioni al famiglia della Vittoria è proprio a causa dell'afflusso dei tifosi all'Olimpico Ci sono code anche sulla Cassia e sulla Flaminia è rispettivamente tra la Giustiniana Tomba di Nerone e da Labaro a Corso Francia al momento in tangenziale Ci sono rallentamenti con code a tratti a partire dalla stazione Tiburtina fino allo svincolo Parioli campi sportivi e restiamo sulla tangenziale per segnalare un incidente che sta provocando incolonnamenti da Tor di Quinto fino all'uscita di viale Somalia in direzione quindi di San Giovanni La polizia locale Ci sentiamo un'altra incidente in via Baldo degli Ubaldi con le code registrate in direzione di Valle Aurelia disagio anche via di Casalotti per un incidente avvenuto nei pressi di via di polletrara incidente incolonnamenti nelle di Corso Italia l'incidente avvenuto all'altezza di piazza Fiume in direzione di Viale Castro Pretorio nell'estrema periferia Sud sulla via Ardeatina incidente e code tra spregamore Falcognana in sezione della capitale maggiori informazioni su questi altri notizie sul sito