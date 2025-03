Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-03-2025 ore 18:30

consueti spostamenti di queste ore sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata esterna tra Laurentina e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina altri file in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24Teramo dalla tangenziale a via Fiorentini incidente su via Casilina rallentamenti e code all'altezza di Viale Palmiro Togliatti nelle due direzioni andiamo sulla tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni si sta in fila anche in carreggiata opposta da via Tiburtina a via dei Campi Sportiviin questo caso ho dovuto anche agli spostamenti in direzione dello Stadio Olimpico dov'è questa sera in programma Lazio Udinese previsti i consueti provvedimenti relativi alla sicurezza la viabilità nell'area del Foro Italico ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con numerose linee del trasporto pubblico in partenza dei diversi quadranti della città ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale