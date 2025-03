Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-03-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare rallenta coda in carreggiata interna per un incidente tra Tor Bella Monaca ed Appia per un altro incidente Ci sono code in uscita dalla capitale su via Aurelia da via Aurelia Antica al Raccordo Anulare questa sera all'Olimpico Lazio Udinese previsti i consueti provvedimenti relativi alla sicurezza della viabilità nell'area del Foro Italico prima e dopo la gara inevitabili ripercussioni a Flaminio al della Vittoria e soprattutto sul lungotevere sulla tangenziale andiamo che lo stadio è raggiungibile anche con numerose linee del trasporto pubblico in partenza da diversi quadranti della città lavori di notte alla galleria Principe Amedeo Savoia Aosta chiusa fino al 14 marzo tra le 22 e le 5 in direzione di Piazza della Rovere via Gregorio VII proseguono fino al 13 marzo e lavori su passeggiata di Ripetta la strada è chiusa dalle 22 alle 5:03 Lungotevere in August via Della Penna attenzione alla segnaletica