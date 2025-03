Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-03-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità questo pomeriggio sit-in organizzato dai sindacati in via Molise sotto alla fine del Ministero delle imprese del made in Italy divieti di sosta sono in vigore sulla stessa via Molise e nella via di San Basilio la manifestazione si concluderà per le 19 proseguono i lavori notturni nella galleria pasa e da oggi a venerdì dalle 22 alle 5 prevista la chiusura del tunnel durante le ore di chiusura saranno deviat e 9 linee comprese le notturne n 46 n 98 e n 904 da oggi novità per le linee bus nel territorio del decimo Municipio scatta una nuova fase di riordino del trasporto pubblico del Municipio di Ostia che ha al centro collegamenti scolastici primi interventi sono stati attuati questa mattina sulle linee ordinarie 070 e 709 con le prime corse da Piazzale Vespucci e da viale timocle anticipate alle 5:30 Inoltre da oggi la 070 deviata scolastica raggiunge la stazione Laurentina della metro B così come le nuove corse scolastiche della 709 da Casalpalocco consentirà agli studenti di raggiungere gli istituti dell'EUR al Novità dal 17 marzo riguarderanno le linee 010 60 65 e 066 https://storage.