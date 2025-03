Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-03-2025 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdevedi trovati dalla redazione si va a normalizzando illungo le strade della Capitale non si rilevano particolari difficoltà Tuttavia sulla tangenziale est e ci sono per un incidente avvenuto tra le uscite di via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione dello stadio sul tratto Urbano dellaL'Aquilain coda tra l'uscita di via Filippo Fiorentini e l'ingresso con la tangenziale proseguono i lavori di potatura sulla via Cristoforo Colombo da Piazzale dell'Agricoltura Viale dell'Oceano Pacifico fino al 16 di marzo in fascia oraria dalle 10 alle 15 si transita su carreggiata ridotta possibili disagi diper lavori notturni fino al 14 marzo nella fascia oraria dalle 22 alle 5 chiusa la galleria pasa in direzione di Piazza della Rovere E comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito