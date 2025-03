Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-03-2025 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione Come di consueto in queste prime ore della giornata rallentamenti incolonnamenti su tutte le principali strade consolari che conducono verso il centro soprattutto per quanto riguarda il quadrante Nord soreli acassia Flaminia e Salaria su Grande Raccordo Anulare si rallenta per illungo la carreggiata interna tra l'uscita e casi linea di trattamenti sulla diramazionesud da Torrenova al Raccordoin coda sul tratto Urbano dellaL'Aquila tra il raccordo e la tangenziale est perintenso incolonnamenti a tratti sulla Pontina da Pomezia fino a Spinaceto maltempo oggi nella capitale per le prossime 48 ore la protezione civile ha emesso un'allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico con pioggia di intensità anche a carattere temporalesco e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito