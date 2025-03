Romadailynews.it - Traffico Lazio del 10-03-2025 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeDevi trovarti dalla redazione sull'autosole rallentamenti in prossimità dei lavori tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze consueti spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana stessa situazione in carreggiata interna tra Tiburtina e il bivio con la 24 Roma Teramo ricordiamo che sulla A12 Roma Civitavecchia per muri è chiuso lo svincolo di Cerveteri in entrata in direzione di Civitavecchia la riapertura è prevista per il 14 marzo in alternativa è possibile utilizzare l'ingresso di Santa Severa lavori di notte sulla diramazione di nord è tra le 22 e le 6 è chiuso per chi proviene da Roma il bivio che mette sulla Roma Firenze in direzione di Firenze ingresso suggerito quello di Roma Est si lavora di notte anche sulla diramazione di Roma è chiusa tra le 21 e le 5 tra Torrenova e raccordo anulare in questa direzione anche sulla A1 Roma Napoli tra le 22 e le 5 è chiuso il casello di Valmontone per uscire per provenienza da Roma e pere in autostrada in direzione di Napoli mentre tra le 21 e le 5 è chiuso anche il casello di Cassino per uscire per le provenienze da Napoli bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune in collaborazione con Roma Capitale https://storage.