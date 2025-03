Superguidatv.it - Tradimento, replica puntata 10 marzo 2025 in streaming | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 10– con la soap turca(Aldatmak). Nellaodierna Guzide avverte Yesim che andrà a riprendersi i suoi libri e questa, per tutta risposta, li mette in uno scatolone e li brucia davanti al giudice. Ecco ilper rivedere l’episodio 89 in