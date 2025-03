Davidemaggio.it - Tradimento, anticipazioni dal 10 al 16 marzo 2025: Ye?im viene arrestata

© US Mediaset Giretto in carcere in arrivo per Ye?im nel corso delle prossime puntate di. Güzide decide infatti di vendicarsi dell’amante del marito Tarik, colpevole di avere bruciato tutti i suoi libri. Per questo consegna alla polizia le prove in grado di dimostrare che Ye?im potrebbe avere ucciso la vicina di casa Burcu. E così la donnain attesa della prima udienza del processo.Maggiori informazioni nelle trame che seguono. La dizi turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 15.05 e la domenica alle 15.30 e in prima serata. Ecco leda lunedì 10 a domenica 16Lunedì 10: Ye?im brucia i libri di GüzideGüzide avverte Ye?im che andrà a riprendersi i suoi libri e questa, per tutta risposta, li mette in uno scatolone e li brucia davanti al giudice.