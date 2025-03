Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 11 marzo: Ozan mette alle strette Oylum

Leggi su Movieplayer.it

pone la sorella davanti a una scelta importante, stavoltadovrà prendere una decisione una volta per tutte. Ecco tutto quello che vedremo nella prossima puntata di, in onda domani, martedì 11, su Canale 5. Nuovo appuntamento domani14.10 con, la soap turca trasmessa da Canale 5. Alla luce degli ultimi avvenimenti,è molto preoccupato per l'incolumità della sua famiglia, e sarà molto duro con, chiedendole di fare una scelta davvero difficile. Dov'eravamo rimasti Nell'episodio precedenteaveva scoperto che il giorno della sparatoria, quando Oltan ha quasi perso la vita, erano presenti anche sua madre e sua sorella. Tolga infatti, aveva invitatoe Guzide insieme a Oltan, per comunicare al padre, e farlo pubblicamente davanti a loro due, che avrebbe definitivamente chiuso i rapporti con lui.