Ilrestodelcarlino.it - Tra scuola e salute, sul palco il rapporto giovani-adulti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche a marzo non si fermano le iniziative del programma Scuole che promuovonopromosse dal dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl. In calendario un doppio appuntamento con il mondo del teatro sociale in scena a Ferrara, domani dalle 9.30 alle 12.30 in sala Estense, e giovedì a Cento al Centro Pandurera, dalle 9.30 alle 12.30. ‘Intro-verso’, questo il titolo dello spettacolo della compagnia Nati dal Nulla e diretto dal regista Massimiliano Piva, fornirà l’occasione aistudenti di assistere a una rappresentazione incentrata sulfra il mondo deglie le nuove generazioni.