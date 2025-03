Ilfattoquotidiano.it - “Tra poco avrò sessant’anni, e allora? Quando sui social mi scrivono ‘Vecchia’ li blocco”: lo sfogo di Paola Barale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Tra, e? Bisogna iniziare a cambiare il modo di vedere l’età”.ospite a Da noi. a ruota libera prende di petto la questione anagrafica. 58 anni il prossimo 28 aprile la showgirl riflette sul modo in cui la società vede lo scorrere del tempo, soprattutto in relazione alle donne: “Tante volte si usa la parolaquasi in senso dispregiativo, quante volte mi vedo scritto sui‘Sei vecchia’ evedo che uno lo scriveperché non voglio che il miodiventi uno spazio aperto dove tutti gli imbecilli possono dire quello che vogliono”.In tempi recenti ha portato avanti una battaglia per sfatare i tabù legati alla menopausa. Su questo tema ha scritto anche un libro, Non è poi la fine del mondo (Sperling & Kupfer) in cui ha parlato della propria esperienza di menopausa precoce e che ha accompagnato la mozione di legge presentata alla Camera dei Deputati il 13 ottobre 2023: “Sono contenta di questo mio lavoro” ha spiegato nel salotto di Francesca Fialdini.