Ilfattoquotidiano.it - Tra le mete più pericolose al mondo c’è il Niger: ci vivo da 14 anni e so qual è il paese da evitare

i frontiere sono le piùda attraversare? Safeture, piattaforma svedese la cui missione è quella di allertare i turisti sui rischi possibili del viaggio, ha stilato la lista annuale dei Paesi più pericolosi nel 2025. La carta prevede cinque livelli distinti di pericolosità, passando dal rischio ‘limitato’ per i Paesi più sicuri al ‘rischio critico’ per i Paesi da. I criteri presi in considerazione tengono conto del livello di sicurezza, la criminalità, il rischio sanitario, l’ambiente e laità delle cure mediche. La destinazione più sconsigliata, per Safeture, è il Burkina Faso. Segue poi la Repubblica Centrafricana soprattutto per la presenza del gruppo Wagner. Il Libano è da, così come Myanmar, il, i territori palestinesi, la Somalia, il Sudan, la Siria e lo Yemen.