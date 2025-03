Iodonna.it - Tra lacrime e una dissolvenza incrociata che vale un poster la magistrata e il maresciallo hanno chiuso in modo delicato e toccante la loro trama rosa (ma per sempre?)

E venne il giorno della separazione ancora prima della storia d’amore. A metà della terza puntata di ieri sera Imma Tataranni e Ippazio Calogiuri si sono detti addio. La scena – in cui ilin divisa saluta Vitali e la PM poco prima di essere trasferito per proteggerlo dalle ritorsioni di Latronico – arriva al minuto 36. Un discreto conto alla rovescia, ma quando appunto arriva, la risoluzione è stata sentimentale senza derive patetiche. In questo senso la serie è una garanzia. Tuttavia, trasingole che scendono su guance contrite e unada manuale sul melodramma cinematografico, pochi – c’è da scommettere – sono riusciti a controllare le emozioni. «Mi mancherai», «Mi mancherete anche voi»; voi, non tu, a cui lui torna per deferenza e perché di dolce c’è rimasto poco dopo la chiusa severa di Imma della scorsa settimana.