Toxic Town si chiude elencando dei dati molto preoccupanti sui quali abbiamo riflettuto assieme ai creatori dello show

Per capire quanto sia importante l'avviso che appare in chiusura di, basta ascoltare un aneddoto della sua produttrice esecutiva, Annabel Jones. Durante l'ennesimo lockdown per Covid, nel corso di un incontro, rigorosamente uno-a-uno e con la mascherina, era seduta su una panchina del parco a chiacchierare con un'amica, tutta presa a raccontarle una storia, accaduta diversi anni prima a Corby, sua città natale. La produttrice si stupìdi non averne saputo nulla prima e decise di contattare Netflix, nonché di sobbarcarsi l'onere di raccontare lo scandalo di Corby al mondo. Già pochissimo dopo la sua comparsa sulla piattaforma, la serie è diventata la più vista nel Regno Unito, nonché la quarta a livello mondiale.racconta la storia di un gruppo di madri residenti a Corby, nel Northamptonshire, che sono riuscite a citare in giudizio il consiglio comunale della città, per il lassismo di chi si era occupato della gestione dei rifiuti e delle sostanze inquinanti, che hanno determinato nei figli delle malformazioni congenite.