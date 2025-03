Sport.periodicodaily.com - Tottenham-Az Alkmaar: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2024/2025. Gli inglesi devono riscattarsi dopo lo 0-1 subito all’andata cercando di sfruttare il fattore casalingo.-Azsi giocherà giovedì 13 marzo 2025 alle ore 21 presso il New White Hart Line.-AZ: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli inglesi hanno voglia di rivalsa per evitare un’annata fallimentare. Ciò che può consolare è l’eccellente cammino disputato nel girone eliminatorio chiuso al quarto posto con 17 punti. Stavolta, però, serve un piglio diverso per prendersi la qualificazione.Gli olandesi, nonostante il gol di vantaggio, dovranno cercare di uscire indenni da Londra per approdare ai quarti. La squadra di martens, sesta in campionato, si sono classificati al diciannovesimo posto guadagnandosi i playoff dove hanno elimato il Galatasaray.