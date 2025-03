Toscana sul tetto d’Europa con Iapichino e Diaz Fabbri | Si riparte da qui Direzione mondiali

Leggi su Corrieretoscano.it

sulcon. Tre medaglie d’oro per l’Italia ai campionati europei indoor di atletica che si sono svolti ad Apeldoorn in Olanda. Due parlano toscano. Le medaglie d’oro dei saltatori Larissa, di Borgo San Lorenzo, con un lungo da 6.94. E di Andy, livornese di adozione, Atletica Libertas Unicusano Livorno, bronzo olimpico di Parigi, con un fantastico balzo triplo da 17.71 migliore misura mondiale stagionale.con la velocista Dosso sono gli ori azzurri in Olanda.Delusione per il vicecampione del mondo Leonardo, che si è presentato in Olanda con la miglior misura mondiale stagionale nel peso e non si è qualificato per la finale. Non andando oltre, Leoin lacrime ai microfoni Rai ha parlato di un qualcosa accaduto nella notte precedente la gara europea senza però spiegare di più.