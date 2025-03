Ilrestodelcarlino.it - Torneo storico allo Squarcia: subito sfida Innocenzi-Melosso

E’ ancora marzo, ma in città si respira già aria di Quintana. Merito della seconda edizione delandato in scena ieri, con il campo dei giochi che ha aperto le porte per la prima volta in questa stagione. Diciotti gli iscritti alla competizione (compresa un’amazzone), consistita in due gare differenti: una all’anello e l’altra al bersaglio. Solo due, però, i cavalieri che partecipano anche alla Quintana di Ascoli e che hanno deciso di prendere parte alla manifestazione: Lucadi Porta Solestà e Lorenzodi Porta Romana. Tra i volti noti, poi, anche Nicholas Lionetti, ex portacolori della Piazzarola, e Roberto Maurizi, che per qualche anno in passato era stato vice proprio nel sestiere biancorosso. Non sono comunque mancate le emozioni, nel corso di una giornata che ha richiamato sulle tribune dellotanti spettatori.