Torneo di Viareggio, otto partite al 'Bibolini' di Lerici

(La Spezia), 10 marzo 2025 - Presentato questa mattina a Torre del Lago, il calendario della 75esima edizione deldi, laCup, il prestigioso appuntamento dedicato alle giovanili calcistiche che traguarda tre quarti di secolo di attività. Cinquantuno saranno leche si disputeranno nel corso delche si svolgerà dal 17 al 31 di marzo e che vedrà impegnate 24 squadre maschili e 6 femminili. “Anche quest’anno ilsi svolgerà a cavallo tra Liguria e Toscana con benospitate dal nostro stadio di Falconara – spiega Massimo Carnasciali, consigliere delegato allo sport del Comune di– . La presenza delconferma la qualità e la fruibilità del nostro campo da calcio che è stato riqualificato da questa amministrazione e su cui continuiamo a investire perché sia punto di riferimento per le società calcistiche non solo della nostra Provincia ma, come in questo caso, di tutta Italia”.