Ilfattoquotidiano.it - “Tony Effe non sa cantare, non è intonato. A Sanremo non è bastato nemmeno l’uso dell’Auto-tune “: la critica di Valerio Scanu

non si è trattenuto e, ospite di Maschio Selvaggio su Rai Radio 2 con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, hato senza mezzi termini l’esibizione di2025. “non sa, non èper niente” ha detto, riferendosi al brano Damme na’ mano, classificatosi al 25° posto. Laal collega arriva pochi giorni dopo il suo sfogo sulla finale di “Ora o mai più”, dove si è piazzato quinto: “Hanno tagliato una parte in cui borbottavamo durante un’esibizione. Quando Marco Liorni ha chiesto spiegazioni, nessuno ha parlato. Io ho provato, ma gli altri sono rimasti in silenzio”, ha detto a proposito del programma di RaiUno.Tornando al caso, perla presenza del rapper romano sul palco dell’Ariston non è certo una sorpresa: “Andare asenza saper? Beh, ve ne sono davvero tanti.