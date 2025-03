Gamberorosso.it - Tonda romana, filetti di baccalà e vini no alcol. Ecco la nuova vita della più antica pizzeria di Roma

Leggi su Gamberorosso.it

La "baciata con mortazza" (focaccia ripiena con mortadel viterbese) è già diventata un must,difritti, uovo in trippa e tiramisù (anche con biscotto gluten-free) seguono a ruota. Il nuovo corsoRistoro Est!Est!Est!, la piùdi, è appena iniziato sotto unagiovane gestione, quella dei ragazzi che già un paio di anni fa hanno rilevato e rinfrescato lo storico Ristoro degli Angeli di Garbatella.Da bottiglieria a: la storiaRistoro Est!Est!Est!Nel 1888 il Cavaliere Ambrogio Ricci, appassionato di, apre una bottiglieria in quella che è la Capitale d'Italia da "appena" 17 anni, un posto dove vendere il suo Est!Est!Est! di Montefiascone. Lo produce in zona Viterbo ma vuole espandere gli orizzonti mettendo un piede a, senza sapere che Est!Est!Est! sarebbe diventata la piùCittà Eterna.