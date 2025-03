Inter-news.it - Tommasi (AIA): «Terzo gol Inter? Zufferlì sulla GLT in ritardo, il motivo!»

Dino, rappresentante dell’AIA, ha spiegato ildellegato algol dell’contro il Monza convalidato grazie alla GLT (Goal Line Technology).ha ritardato un po’.SPIEGAZIONE – In-Monza, ilgol nerazzurro è stato convalidato dall’arbitrograzie all’ausilio della Goal Line Technology. Però il direttore di gara, come si vede bene, non vede subito il messaggio dell’orologio, mettendoci qualche secondo in più per convalidarlo. Arriva la spiegazione di Dino, direttamente da Lissone. Il rappresentante dell’AIA, durante la trasmissione Open VAR in onda su DAZN, ha commentato in questo modo: «Un eccesso di concentrazione diche guardava attentamente l’azione e la palla che stava per finire il calcio d’angolo e non sempre la vibrazione dell’orologio.