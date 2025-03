Liberoquotidiano.it - "Tombstone", un western di tutto rispetto: compatto e vigoroso

Rai Movie ore 21.10. Con Kurt Russell, Val Kilmer e Powers Boothe. Regia di George Pan Cosmatos. Produzione USA 1993. Durata: 2 ore LA TRAMA Anell'Arizona nell'ottobre del 1881 si verificò la più celebre sparatoria della storia del West. Lo sceriffo Wyatt Earp, i suoi fratelli e il giocatore tisico Doc Holliday si scontrarono con i Clanton, ufficialmente allevatori, in realtà ladri di bestiame. Quattro contro sei, ma furono i Clanton a restare nella polvere. Ma le violenze non erano destinate a finire. Uno degli Earp fu ucciso in un agguato. Un altro Earp ferito gravemente. PERCHÈ VEDERLO Perché se non è il miglior film sull'argomento (patisce il confronto con "Sfida infernale" e "Sfida all'OK: Corral") è comunque undiche segue la leggenda ma non maltratta troppo la verità storica.