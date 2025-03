Tombstone | la storia vera dietro al western con Kurt Russell

Leggi su Cinefilos.it

: laalconAl leggendario pistolero Wyatt Earp e alle sue gesta sono stati dedicati numerosi film nel corso della, da Sfida infernale (1946) di John Ford fino al Wyatt Earp (1994) con Kevin Costner come protagonista. Uno dei più celebri, però, rimane, realizzato nel 1993 dal regista greco George Pan Cosmatos e incentrato sulla celebre sparatoria all’O.K. Corral, evento che ricopre grande importanza nella vita di Earp. Si tratta di una vicenda già narrata nel già citato Sfida infernale ma anche nel film di John Sturges Sfida all’O. K. Corral (1957). Cosmatos ripropone questa vicenda con una forte attenzione alla fedeltà storica, riproposta attraverso i costumi e l’estetica dei protagonisti.Per il regista, inoltre, era importante evidenziare come la celebre sparatoria non fosse la fine di un qualcosa, bensì l’inizio di una nuova, che segnerà i coinvolti fino alla fine dei loro giorni.