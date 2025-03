Corrieretoscano.it - Tirreno-Adriatico, la cronometro va secondo pronostico: la prima maglia azzurra è Ganna

LIDO DI CAMAIORE – Risultato come daper il cronoprologo dellasul lungomare versiliese. La spettacolare Lido di Camaiore – Lido di Camaiore va al campione italiano della specialità, Filippo, che vola nellad’apertura prendendosi una bella rivincita su Juan Ayuso, che lo aveva beffato nella stessa prova un anno fa per un solo. Lo spagnolo, dopo aver fatto segnare il miglior tempo all’intermedio del chilometro 5, si è arreso alla strepitosa rimonta del campione italiano che nella seconda parte di gara è stato inavvicinabile per tutti i suoi rivali. 23 i secondi che hanno separato i duellanti all’arrivo, con il podio che è stato completato da Johan Price-Pejtersen, ex campione del mondo della specialità tra gli Under 23 e a lungo seduto sull’hot seat.