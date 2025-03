Lanazione.it - Tirreno-Adriatico al via. Il grande ciclismo in Toscana, si parte da Lido di Camaiore

di(Lucca), 10 marzo 2025 – Dopo il successo della Strade Bianche e la vittoria di Tadej Pogacar, ilè ancora protagonista in. Oggi, 10 marzo, scatta la, la tradizionale corsa dei Due Mari che ancora una volta sceglie il Granducato come sede dinza. E’ infatti in programma la crono inaugurale adi, un percorso che si snoda sul lungomare e che rappresenta, come sempre, una bella vetrina per la costa versiliese. Lanza del primo corridore è prevista intorno alle 12,30, mentre l’ultimo scatterà intorno alle 15,30. I campioni al via Tra i tanti nomi al via spicca sicuramente quello di Mathieu Van Der Poel: l’ex campione del mondo ha scelto ancora una volta laper prepararsi alla campagna del Nord, anche se prima ci sarà la Milano-Sanremo.