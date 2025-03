Sport.quotidiano.net - Tirreno-Adriatico 2025, Ganna vince la tappa 1. La classifica dopo la crono inaugurale

Lido di Camaiore, 10 marzo- Laparte con unametro individuale di 11,5 km da Lido di Camaiore a Lido di Camaiore: un appuntamento ormai consueto che rinnova la sfida di un anno fa tra Filippoe Juan Ayuso. Stavolta la spunta l'azzurro con un tempo di 12'17" che cancella la beffa, incassata appena per 1", nella scorsa stagione, oltre a valere la maglia azzurra e tante certezze in vista della Milano-Sanremo e della Parigi-Roubaix. Seppur con distacchi abbastanza ristretti, l'Italia sorride anche nell'ottica di unagenerale che vede Antonio Tiberi tra i migliori dei big, con Richard Carapaz, David Gaudu, Tom Pidcock, Jai Hindley e Adam Yates come principali sorprese negative. La2, la Camaiore-Follonica, con i suoi 192 km metterà il gruppo di fronte alla prima prova in linea e anche al primo GPM, seppur nel contesto di unasostanzialmente piatta e all'apparenza adatta ai velocisti.