Tiro con l’arco | Elisa Roner vince il bronzo nel compound alle Indoor World Series Rebagliati ai piedi del podio

Cala il sipario sulle Finals delle2025 dicon, che si sono tenute in quel di Las Vegas. Dopo il Vegas Shoot degli scorsi giorni, nella giornata domenicale statunitense – nottata italiana – è stata la volta dei tabelloni ad eliminazione diretta di arco olimpico e arcoe arco olimpico. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.ArcoL’Italia può gioire per il terzo posto ottenuto da: l’azzurra compie un percorso incredibile e palpitante battendo dapprima la croata Mlinaric 145-145 (10-9) allo shoot off, poi la tedesca Raab 149-146 prima di trovarsi la strada sbarrata dalla belga Sarah Priels (149-146). “Relegata” alla finale 3-4° posto, la classe 2001 non si abbatte andando a vivere un intenso duello con la colombiana Alejandra Usquiano che la vede prevalere in conclusione con lo score di 148-147.