Oasport.it - Tiro a segno, Turchia 1 vince l’oro nella pistola mista agli Europei

Si è disputata ad Osijek, in Croazia, l’ultima finale di una specialità olimpicada 10 metri 2025 di, garaquale erano assenti coppie italiane,va a1, che batte Cechia 1, mentre il bronzo viene vinto dalla Serbia.finale per1, con la coppia formata da Sevval Ilayda Tarhan e Yusuf Dikec, riesce ad avere ragione di Cechia 1, con la formazione composta da Viktorie Sindlerova e Pavel Schejbal, soltanto all’ultima serie, con lo score conclusivo di 16-14.sfida per la meda di bronzo la Serbia, con il duo formato da Zorana Arunovic e Damir Mikec, la spunta, anche in questo caso all’ultima serie, su Bulgaria 1, con la squadra composta da Antoaneta Kostadinova e Kiril Kirov, sconfitta col punteggio di 17-15.