Tiro a segno, Ilie vince nella carabina femminile agli Europei. 25ma Ceccarello

La prima finale della seconda giornata di gare della categoria seniorda 10 metri di2025, in corso ad Osijek, in Croazia, è quella della, vinta dalla romena Laura-Georgeta. Esce nelle qualificazioni Sofia.In finale la spunta la romena Laura-Georgeta, che nel duello finale supera l’elvetica Audrey Gogniat con lo score di 252.3 contro 250.9, mentre sale sul gradino più basso del podio la serba Aleksandra Havran, uscita a due colpi dal termine a quota 229.4.Giù dal podio la polacca Julia Ewa Piotrowska, quarta con 207.4, che precede la magiara Eszter Denes, quinta a quota 185.8. Sesta piazza per la turca Damla Kose con 164.8, mentre è settima la norvegese Jeanette Hegg Duestad a quota 144.3, infine chiude il novero delle finaliste la transalpina Oceanne Muller, ottava con 122.