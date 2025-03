Tiro a segno Europei Osijek 2025 | out Bonazzi nessun azzurro in finale nella carabina ad aria compressa

Leggi su Sportface.it

La seconda e ultima giornata dei Campionatidia 10 metri disi è conclusa senza azzurri qualificati alle finali diadmattinata infatti le ragazze non sono andate oltre la 25esima posizione di Sofia Ceccarello (627.4), mentre la più esperta Barbara Gambaro non ha completato la prova a causa di un problema alla. Laha visto la medaglia d’oro della romena Laura-Georgeta Ilie, che ha superato la svizzera Audrey Gogniat per 252.3 a 250.9; al terzo posto completa il podio la serba Aleksandra Havran con 229.4. Quarta la polacca Julia Piotrowska (207.4), seguita dalla magiara Eszter Denes (185.8) e dalla turca Damla Kose (164.8).classifica a squadre, oro per la Norvegia (1896.9), seguita da Ungheria (1885.6) e Romania (1884.