Timori dazi e recessionecrollano Borse

19.40 Lunedì nero per le, trascinate al ribasso daidi una guerra commerciale e di una recessione negli Usa. Da Wall Street il calo arriva in Europa. A New York, Tesla arriva a perdere oltre il 13% e scendono tutte le big tech, da Palle, ad Amazon, a Meta. In Europa, maglia nera è Francoforte, che perde l'1,7%. Segue Madrid, con -1,3%. Milano segna -0,95%. Londra, Amsterdam e Parigi cedono lo 0,9%.