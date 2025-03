Inter-news.it - Thuram, salta la convocazione della Francia? Inter spera: presto la risposta

Leggi su Inter-news.it

non è al megliocondizione fisica, così come ribadito anche oggi da Simone Inzaghi durante la conferenza stampa. Il francese sta stringendo i denti per continuare a dare il suo contributo alla squadra, ma la suain nazionale per i prossimi impegni di Nations League resta in forte dubbio, così come svelato da l’Equipe.NON AL MEGLIO – Didier Deschamps starebbe valutando l’ipotesi di non convocare Marcusper le sfide contro la Croazia. L’intento sarebbe quello di concedere all’attaccante un periodo di riposo per recuperare pienamente dalla sua condizione fisica precaria. Una scelta che potrebbe risultare sensata, considerando il fitto calendariostagione e l’importanza di avere i giocatori in forma per i prossimi appuntamenti cruciali.è stato uno dei punti di riferimento dell’in questa stagione, il suo apporto è stato determinante per la squadra di Inzaghi, che sta lottando su più fronti per conquistare trofei.