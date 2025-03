Juventusnews24.com - Thiago Motta verrà esonerato o si dimetterà? La rivelazione dell’esperto di mercato non lascia spazio a dubbi! La situazione

di Redazione JuventusNews24lascerà la Juve a campionato in corso? Il giornalista ha espresso il suo parere in merito: ecco cos'ha dettoNicolò Schira ha chiarito molto bene quale sarà il futuro di. Il tecnico della Juve non lascerà i bianconeri a stagione in corso, nemmeno dopo la brutta sconfitta di ieri contro l'Atalanta. Ecco le sue parole su X. PAROLE – «Per i tanti che lo stanno chiedendo: la Juventus non sta valutando l'esonero immediato di. Le decisioni sul tecnico verranno prese a fine stagione. Dimissioni? È un'ipotesi che l'allenatore italo-brasiliano non ha minimamente preso in considerazione.».