Thiago Motta sta deludendo: le sue colpe nel disastro Juventus riguardano tre aspetti

Il goffo errore di Dusan Vlahovic che ha portato al contropiede del definitivo e umiliante (perché non accadeva dal 1967) 0-4 casalingo contro l’Atalanta rappresenta la perfetta fotografia della fallimentare stagione dei bianconeri sotto la gestione di. Unadistratta,sa e senza la forza di reagire davanti alle difficoltà. Una squadra mediocre e acerba, allenatore compreso. Perché, dopo solo 9 mesi a Torino, sta compromettendo l’etichetta di “allenatore pronto e capace” che meritatamente si era guadagnato dopo la storica esperienza sulla panchina del Bologna. Le suesono evidenti e oggettive (anche se non sono solo sue e i primi responsabili della stagionesa vanno cercati più in alto nelle gerarchie, ma questa è un’altra storia). Da una gerarchia indefinita a una gestione tecnico-tattica confusionaria – un 11 titolare mai fisso con giocatori puntualmente fuori ruolo – passando per una comunicazionesa: cosìstale attese dentro e fuori dal campo.