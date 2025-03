Calciomercato.it - Thiago Motta si sfoga: “Non faccio sceneggiate. Non è come hai scritto tu”

Sconfitta storica per la Juventus contro l’Atalanta e umore nero in conferenza stampa per l’allenatore bianconero Volto teso e la voglia di cancellare una notte infausta per la Juventus e ovviamente a livello personale. Traspare grande amarezza nelle parole diin conferenza stampa dopo la fragorosa sconfitta contro l’Atalanta.(LaPresse) – Calciomercato.itSquadra duramente contestata e con i tifosi che chiedevano le dimissioni a fine partita, ma per il momento l’ex allenatore del Bologna rimane al suo posto. Niente esonero al momento, anche se la posizione diinizia a scricchiolare: “L’Atalanta ha meritato la vittoria, sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Dopo l’episodio del rigore, dal mio punto di vista discutibile, abbiamo avuto grande difficoltà, abbiamo perso equilibrio e ci siamo sbilanciati.