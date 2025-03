Calcionews24.com - Thiago Motta, risposta al veleno a Nerozzi in conferenza stampa: «Il gruppo è unito, non come hai scritto tu e l’amico dell’amico»

Leggi su Calcionews24.com

Juve Atalanta, tensione inper: il tecnico bianconero ribatte a: «, nondici tu!» Non solo Gasperini, tensione indopo Juve Atalanta anche per. Il tecnico bianconero ha risposto per le rime a Massimiliano, giornalista del Corriere della Sera, che qualche giorno fa .