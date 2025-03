Juventusnews24.com - Thiago Motta risponde ad un giornalista in conferenza stampa: «Hai fatto la domanda, ora mi ascolti. Io non faccio sceneggiate, sono una persona seria». Il siparietto – VIDEO

di Redazione JuventusNews24reagisce così alladi un: la risposta del tecnico della Juventus dopo il ko con l’Atalanta – VIDEODopo Juve–Atalanta, inha risposto così ad un. Il siparietto nel post partita dell’Allianz Stadium.? VIDEO – #post #JuveAtalanta 0-4 a Nerozzi: "Ko 4-0 in casa come meteorite e non mi incavolo? Tu ora mi, io non.. Serve unire ancora più lo spogliatoio, non come tu hai scritto sbagliando parlando dell'amico dell'amico" pic.twitter.com/W6DewF31t7— JUpensiero (@JUpensiero) March 10, 2025– «4-0 in casa come un meteorite e non mi incavolo? Tu ora mi, io non. Serve unire ancora più lo spogliatoio, non come tu hai scritto sbagliando parlando dell’amico dell’amico».