Calciomercato.it - Thiago Motta prima di Conceicao: le cifre ufficiali dell’esonero

Le ultime sul futuro del tecnico bianconero dopo l’incredibile ko contro l’Atalanta. Ecco cosa sta succedendo in casa JuventusAlla vigilia si sperava in una vittoria per continuare a sognare lo Scudetto. D’altronde la vetta era lì a soli sei punti, ma il pesantissimo ko contro l’Atalanta ha riportato la Juventus con i piedi per terra.di: le(LaPresse) – Calciomercato.itUn poker, che porta le firme Retegui, de Roon, Zappacosta e Lookman, che ha fatto arrabbiare tanto i tifosi, tornati a contestare pesantemente, oltre che la dirigenza. Cosìè finito nuovamente nel mirino della critica. Qualcuno pensava che dopo la bruciante sconfitta sarebbero arrivate le dimissioni o l’esonero, ma al momento nulla di tutto questo è successo.