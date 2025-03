Ilnapolista.it - Thiago Motta non parla proprio di dimissioni: «Siamo la seconda squadra più giovane della Serie A»

Leggi su Ilnapolista.it

nondi: «lapiùA».L’allenatoreJuventus dopo la sconfitta in casa con l’Atalanta per 0-4.«Oggi abbiamo iniziato la partita che sapevamo complicata, contro unache voleva giocare tanto sui nostri errori. Dopo l’episodio del rigore, discutibile seriamente, peccato sbloccare una partita così su un rigore. Dopo il rigoreandati in avanti,lapiùdel campionato, scontiamo anche la mancanza di esperienza. E abbiamo sofferto in contropiede e a livello mentale questo primo gol. Abbiamo reagito cercando di andare avanti e dando loro la possibilità di avere più campo, loro sono unamolto pericolosa in questo.tristi, dispiaciuti. Questa storia dello scudetto che avete messo noi dentro, sicuramente non si parlerà più.