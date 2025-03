Internews24.com - Thiago Motta, l’allenatore bianconero ribatte a Nerozzi: «Gruppo unito, non come dici tu!»

di Marco Blasirisponde stizzito anella conferenza stampa post Juventus Atalanta: Le sue dichiarazioniGrande tensione nella conferenza stampa post match tra Juventus e Atalanta persa dalla squadra bianconera con il risultato di 4-0.ex Bologna ha risposto in maniera molto stizzita a Massimiliano, giornalista del Corriere della Sera, che qualche giorno fa aveva parlato di undiviso, in cui alcuni giocatori mal sopportavano il tecnico e citandofonte un amico di uno dei tesserati bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni. LE DICHIARAZIONI DIIN CONFERENZA STAMPA- «Incazzarmi e tirare bottigliette? Non fa parte del mio carattere fare sceneggiate, sono una persona onesta e un professionista. Da me non si vedranno mai certi comportamenti.