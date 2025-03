Ilnapolista.it - Thiago Motta, La Stampa di Elkann: “è sempre convinto d’essere il migliore allenatore possibile per i suoi figli?”

Leggi su Ilnapolista.it

, Ladi: “èilper i?”Su Ladi Johnecco uno stralcio dell’analisi di Antonio Barillà dopo la disfatta della Juventus umiliata in casa per 0-4 dall’Atalanta.Scrive Barillà:La lezione dell’Atalanta rimpicciolisce le cinque vittorie consecutive e rimette a nudo i limiti della Juventus, svegliandola nel modo peggiore da un sogno sorretto più dalla matematica che dalla logica: i punti di distacco dalla vetta sono 9, lo scudetto ridiventa miraggio e perfino il quarto posto torna in discussione: già stasera la Lazio potrà sfilarlo in sorpasso e intanto il sorprendente Bologna – che evidentemente funzionava al di là di– è a -2. Più del risultato umiliante e degli effetti in classifica, pesa in realtà il modo in cui è maturato: i bianconeri si sono consegnati, non hanno saputo reagire, hanno perso in fondo senza lottare.