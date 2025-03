Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve, ora il quarto posto può non bastare: sarà addio a fine stagione se… Il punto sul futuro del tecnico

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24(Gazzetta dello Sport), ora ilpuò nonse. IlsuldelL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto ilsuldidopo la pesante sconfitta interna dellantus per mano dell’Atalanta. Ora ilpotrebbe anche non.Alapotrebbe decidere di cambiare guida tecnica nel caso in cui, oltre ai risultati deludenti, non arriveranno passi decisivisi sul fronte crescita della squadra e feeling trae spogliatoio. Antenne dritte alla Continassa.Leggi suntusnews24.com